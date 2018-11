tempo di lettura 1'

Come prevedibile, i fan si sono riversati nei cinema americani giovedì sera per le anteprime di

La Warner Bros. comunica infatti che la pellicola ha incassato 9.1 milioni di dollari, in linea con quanto raccolto da Animali Fantastici e Dove Trovarli (che incassò 8.75 milioni di dollari debuttando però un’ora dopo). A livello internazionale, il film ha raccolto 31 milioni di dollari in 45 territori da mercoledì, per un totale di circa 40 milioni in due giorni. Oggi uscirà in altri 24 territori tra cui Cina, Spagna e Messico. Le previsioni d’incasso sono di circa 65 milioni di dollari nel weekend (oltre 250 nel mondo).

Vi terremo aggiornati lungo tutto il finesettimana!