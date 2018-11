Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Nel corso di una chiacchierata con Collider per ricordare Stan Lee, Ron Perlman è tornato a parlare – con ancora tanta amarezza – di Hellboy. L’attore è rimasto molto spiazzato, ricordiamo, dalla decisione di riavviare il franchise con un altro attore e con una nuova squadra.

“Sentivo di dovere ai fan una conclusione, ma c’erano troppe persone che si stavano muovendo in troppe direzioni e io non sono riuscito nel mio intento” ha ammesso l’attore. “Perciò se mi chiedete cosa ne penso, devo dire che è ancora una ferita aperta“.

A Comicbook ha poi rivelato di aver chiuso – a quanto pare – con i supereroi:

No, non c’è alcun personaggio dei fumetti con cui mi identifico e che bramo di interpretare. E poi non so se, a 68 anni, dovrei pensare ancora ai supereroi.