Phil Lord e Chris Miller hanno raccontato nel corso di un tributo scritto per l’ Hollywood Reporter del loro incontro con Stan Lee in occasione del Comic-Con di San Diego del 2013.

“Ha acconsentito a quell’incontro come favore ad un amico visto che non avevamo niente da offrirgli” hanno spiegato. “A quel punto avevamo fatto Clone High e lo abbiamo incontrato per capire se si poteva fare un film d’animazione o una serie tv“.

Hanno poi proseguito dicendo: