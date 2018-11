Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Continuano gli omaggi alla memoria di

Lunedì un’ambulanza è accorsa alla sua magione sulle Hollywood Hills nella prima mattinata per trasportarlo d’urgenza al Cedars-Sinai Medical Center, dove è poi deceduto.

Nelle ore scorse, uno dei profili ufficiali di Netflix su Twitter ha svelato l’esistenza di una curiosa easter egg implementata proprio per ricordare Stan The Man.

Scrivendo “Excelsior!” nel campo di ricerca titoli della piattaforma, ci verranno poi proposti tutti i titoli Marvel presenti su Netflix (la lista può chiaramente cambiare da paese a paese, ma il funzionamento è analogo dappertutto).

Go to your @netflix. Give it a shot. In the words of @TheRealStanLee: “’Nuff said.” pic.twitter.com/JBT39Uzc3P

— NX (@NXOnNetflix) 15 novembre 2018