Al coro di star che si sono riunite per ricordare il compiantosi aggiunge ora anche, colui che per molti anni nei film degli X-Men ha vestito i panni di Charles Xavier, personaggio creato da Lee insieme a Jack Kirby.

Con un tweet l’attore ha dichiarato: “Sono molto triste per la scomparsa di Stan Lee. Grazie a Stan, tutti noi che abbiamo lavorato nei film degli X-Men, eravamo consapevoli che non importano i nostri superpoteri, in fondo eravamo tutti esseri umani. Grazie Stan. La tua eredità e la tua umanità vivranno in tutti noi”

I am very sad about Stan Lee’s passing. Because of Stan, all of us who worked on the X-Men films were always very much aware that no matter our superpowers, we were all human beings at the core. Thank you, Stan. Your legacy and humanity will live on in all of us. pic.twitter.com/7hry5yIWAy

— Patrick Stewart (@SirPatStew) 15 novembre 2018