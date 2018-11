tempo di lettura 1'

Si è spento all’età di 87 anni lo sceneggiatore e scrittore William Goldman.

Goldman è stato uno dei mostri sacri di Hollywood, vincitore di due premi Oscar, uno per la Migliore Sceneggiatura Originale di Butch Cassidy e uno per quella Non Originale di Tutti gli Uomini del Presidente.

Stando a quanto riportato dal Washington Post, Goldman, affetto da polmonite e da un tumore al colon, è deceduto oggi nella nella sua casa di Manhattan a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Fra le tante sceneggiature realizzate da Goldman ricordiamo anche quella del classico La Storia Fantastica (The Princess Bride), tratto proprio da un suo romanzo, Il Maratoneta, Misery Non Deve Morire, Cuori in Atlantide e Potere Assoluto.