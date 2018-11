Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

In una recente intervista con GQ è tornato a parlare della sua esperienza sul set didefinendo il tempo trascorso lì “straziante”.

“Non sapevo, quando ho accettato il ruolo, che sarei rimasto incastrato in colla e lattice indossando un costume di 20kg con un meccanismo di raffreddamento per tutto il tempo” ha ammesso l’attore.

Ha poi proseguito dicendo:

Pensavo: “Oh, lavorerò con attori fantastici che apprezzo tanto”, ma non riuscivo neanche a vederli perché non potevo spostare la testa. E poi dovevo sedermi su una sella progettata appositamente, perché era l’unica cosa su cui potessi sedermi, senza contare che tra un ciak e l’altro mi riportavano in un tendone per rinfrescarmi.