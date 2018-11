tempo di lettura 1'

Con 25.7 milioni di dollari (incluse le anteprime),debutta in testa alla classifica americana venerdì. Il risultato è inferiore ai 29.7 milioni incassati dal primo film due anni fa: un esordio che sommato al punteggio CinemaScore B+ (non proprio entusiasmante) dovrebbe tradursi in un weekend d’apertura nella fascia bassa della forbice prevista inizialmente, e cioè intorno ai 63/65 milioni. Il primo film arrivò a 74.4 milioni nel primo weekend (e ottenne un CinemaScore A).

Tutt’altro discorso all’estero, dove la pellicola ha raccolto 43 milioni di dollari venerdì per un totale di 74.3 milioni di dollari in due giorni (che diventano 100 milioni in tutto il mondo): è un risultato superiore a quanto raccolto dal primo film nello stesso tempo.

Al secondo posto, venerdì, Il Grinch incassa 8.9 milioni di dollari per un totale di ben 97.3 milioni in otto giorni, mentre al terzo posto apre Instant Family con 4.5 milioni. Quarta posizione per Bohemian Rhapsody, che incassa 4.2 milioni di dollari e sale a 116 milioni complessivi. Chiude la top-five Widows, con 4.2 milioni di dollari nel suo primo giorno di sfruttamento.