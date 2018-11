tempo di lettura 1'

È Deadline a segnalare che(Guardiani della Galassia, Jurassic World) sarebbe in fase di trattativa, preliminare, con la Paramount per interpretare il ruolo di Simon Templar nel remake di Il Santo.

Il personaggio, nato nel 1928 dalla penna di Leslie Charteris nel romanzo giallo Meet The Tiger! e poi apparso in svariate decine di opere scritte, è stato già interpretato da Roger Moore nella celebre serie televisiva andata in onda fra il 1962 e il 1969 e da Ian Ogilvy nella serie revival del 1978, co-prodotta anche dalla RAI e durata una sola stagione (in aggiunta a una serie di film prodotti dalla RKO Pictures fra il 1938 e il 1943).

Al cinema è stato impersonato da Val Kilmer nel lungometraggio diretto da Phillip Noyce approdato nelle sale nel 1997. Il progetto non venne particolarmente apprezzato dalla critica, ma si rivelò un discreto successo commerciale.