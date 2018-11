tempo di lettura 1'

In molti potrebbero pensare che il reboot al femminile dinon avrà mai un sequel a causa del fandom degli Acchiappafantasmi che ha detestato il film di Paul Feig.

Secondo Dan Aykroyd, AKA Ray Stantz nei primi due film, non vedremo un sequel del lungometraggio a causa di Feig stesso: “Ero arrabbiato con lui perché costava troppo“, ha dichiarato l’attore in una recente intervista con Dan Rather. Le cose, secondo Aykroyd, sarebbero andate diversamente con un budget più basso. Questa è stata la rovina per il lungometraggio sempre secondo l’attore.

Il progetto, costato 144 milioni di dollari ne ha incassati 128,3 milioni a livello nazionale e 100,8 milioni nel resto del mondo.

Ghostbusters è arrivato nel 2016, questa la sinossi ufficiale:

Abby ed Erin sono una coppia di scrittrici semi sconosciute che decidono di pubblicare un libro sui fantasmi. La loro tesi consiste nell’affermare che questi sono assolutamente reali. Tempo dopo Erin ottiene un prestigioso incarico come docente della Columbia University. Quando il libro sugli spettri, ormai dimenticato, ricompare, diventerà lo zimbello della facoltà e sarà costretta a lasciare il lavoro. La sua credibilità è persa ed Erin decide a quel punto di riunirsi ad Abby aprendo una ditta di acchiappafantasmi. Scelta che si rivela vincente: Manhattan è invasa da una nuova ondata di spettri e non ci sarà altro da fare per il team che dargli la caccia.

FONTE: CB