Secondo quanto riportato da Deadline la Paramount Pictures avrebbe firmato un contratto con Netflix per dare vita a nuove produzioni.

Il capo della major, Jim Gianopulos, ha svelato questa nuova collaborazione negli ultimi giorni:

La nostra priorità è quella di espandere il nostro ruolo di fornitori di contenuti globali. Di conseguenza stiamo esplorando vari nuovi flussi di entrate oltre alle nostre tradizionali uscite cinematografiche come produttori di film in prima visione e per la televisione per altre piattaforme multimediali. [..] Mentre il cinema rimane il nostro business principale, siamo felici di lavorare con le personalità di Netflix, Amazon ed altri partner.

Le due società hanno già collaborato in passato ad esempio con la serie Maniac di Cary Fukunaga, per Tredici ed anche per il film The Cloverfield Paradox (acquisito da Netflix dopo una preannunciata uscita nelle sale).

