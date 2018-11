tempo di lettura 1'

Entertainment Weekly ha pubblicato in anteprima un assaggio del nuovo tema musicale di Star Wars – Galaxy’s Edge, l’area tematica che debutterà a Disneyland ad Anaheim (CA) e a Disney’s Hollywood Studios a Orlando (FL), composto nientemeno che da John Williams.

La musica accoglierà i visitatori nelle attrazioni dell’area, ma non sarà l’unica: Williams ha realizzato anche altre composizioni che sono state recentemente registrate agli iconici Abbey Road Studios dalla London Symphony Orchestra su conduzione di William Ross, da tempo collaboratore di Williams.

Nei video sottostanti, oltre a sentire la musica, potete anche dare un’occhiata aerea al mondo alieno di Batuu, ancora in costruzione, con il villaggio di Black Spire, un remoto avamposto commerciale posizionato in una zona rocciosa in mezzo a un’antica foresta pietrificata. Ci sono poi le anteprime delle due attrazioni principali: Millennium Falcon – Smugglers Run e la battaglia spaziale nota come Rise of the Resistance.