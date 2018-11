Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Nel corso di una recente intervista con Playboy, Ezra Miller – ora al cinema in Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald – ha commentato lo stato dei lavori del film dedicato a Flash, da moltissimi mesi in fase di pre-produzione.

Queste le sue parole:

Niente è certo in questo mondo, quel che so è che faremo un un film di Flash che sarà pazzesco, c**zo, È uno dei miei più grandi sogni nella vita e solo il fatto che si stiano muovendo le cose mi emoziona. Tutti quelli che conoscono Barry Allen sanno che può arrivare in ritardo, anche molto in ritardo, ma una volta che arriva, tutto è risolto. Dobbiamo avere fiducia.