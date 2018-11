tempo di lettura 1'

Lo stesso(autore della nota serie di Piccoli Brividi) ha confermato via Twitter che la 20th Century Fox è al lavoro sull’adattamento cinematografico della sua serie di libri YA horror

Leigh Janiak (Honeymoon) scriverà e dirigerà i primi tre capitoli della saga (che dovrebbero essere ispirati a The New Girl, The Surprise Party e The Overnight) che verranno girati uno dopo l’altro.

Le opere sono ambientate negli anni ’80 e ’90 in una cittadina immaginaria dell’Ohio chiamata Shadyside. La serie principale conta oggi ben 52 titoli.

Every day, people ask me if there will ever be movies based on the Fear Street books. The answer is yes. THREE Fear Street movies are in the works at Fox. While you wait, you might try the newest book… pic.twitter.com/qzoPN9RLZE

— R.L. Stine (@RL_Stine) November 15, 2018