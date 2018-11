Spoiler

Se per la saga dii film scritti (in buona parte) daprendevano spunto dai romanzi di, per quella diè la stessa Rowling (aiutata da Kloves) a scrivere le sceneggiature da zero.

Anche in occasione dell’uscita di I Crimini di Grindelwald è stato pubblicato lo script della celebre autrice, che pur non contenendo alcuna scena tagliata include diversi dettagli e sfumature che durante la visione del film possono sfuggire.

Ecco alcuni passaggi interessanti raccolti da Hypable:

Nella scena in cui Jacob e Newt si trovano a casa di quest’ultimo, la Rowling scrive: “un Augurey gracchia tristemente quando vede passare Jacob”. Nel film non si capisce molto, ma si dice che il verso degli Augurey (creature simili a gufi cui si fa riferimento in Harry Potter and the Cursed Child) sia presagio di morte. Che sia solo un collegamento con lo spettacolo teatrale sequel di Harry Potter… o dobbiamo iniziare a preoccuparci per Jacob?

Quando Travers interroga Silente sul suo rapporto con Grindelwald, la Rowling scrive ciò che prova il mago: “Silente osserva le immagini. Questi ricordi sono un’agonia. È pieno di rimorso, ma peggio ancora anche di nostalgia per quell’unico momento nella sua vita in cui si è sentito davvero capito.”

Verso la fine del film Nicolas Flamel apre un libro con una Fenice disegnata sulla copertina, una specie di Rolodex, uno schedario di maghi che si oppongono a Grindelwald, simili a un Ordine della Fenice. Nonostante nel film non si noti, nella sceneggiatura viene indicata una pagina per Albus Silente, ma “il ritratto di Albus è bianco”. La persona con cui parla Flamel è una “giovane professoressa del collegio americano di Ilvermorny” chiamata Eulalie Hicks, interpretata da Jessica Williams.

La sceneggiatura conferma che Leta Lestrange è ancora divisa tra Newt e Theseus Scamander, cosa accennata nel film quando la donna si rivolge a loro e non è chiaro a chi dei due stia parlando. Nello script leggiamo: “Guarda verso Theseus e Newt, che la stanno guardando, sconvolta. Leta: “I Love You” (Ti/Vi amo).”

A quanto pare Silente si vergogna del patto di sangue tra lui e Grindelwald. La cosa emerge alla fine del film, quando il mago parla con Newt:

Newt: “È un patto di sangue, non è vero? Avete giurato di non combattervi mai l’un l’altro”

Silente annuisce, vergognandosi con amarezza.

Newt: “È un patto di sangue, non è vero? Avete giurato di non combattervi mai l’un l’altro” Silente annuisce, vergognandosi con amarezza. Lo script sembra indicare che Grindelwald NON stia mentendo a Credence, il quale a quanto pare appartiene davvero alla famiglia di Silente. La spiegazione è semplice. Alla fine dello script, dopo che Grindelwald dice “una fenice ci sarà sempre per un membro della famiglia Silente che ne ha bisogno“, la Rowling scrive che il pulcino che Credence tiene in mano “viene finalmente mostrato e si trasforma in una fenice rinata”. Anche l’uccello che teneva in mano Credence poco prima nel film veniva descritto come un “pulcino”, non come un corvo. Insomma, pare che Grindelwald non abbia piazzato questo pulcino per illudere Credence di essere un Silente: il ragazzo era già in suo possesso, e questo si è trasformato in una fenice perché Credence è davvero un membro della famiglia Silente.

Nello script sono anche presenti incantesimi inediti:

Ventus: crea un vento portentoso, Newt lo usa per respingere Stebbins

crea un vento portentoso, Newt lo usa per respingere Stebbins Nebulus: crea una fitta nebbia, Silente lo usa per rimanere sotto copertura a Londra

crea una fitta nebbia, Silente lo usa per rimanere sotto copertura a Londra Surgito: rimuove un incantesimo d’amore, Newt lo usa su Jacob per rivelare l’intervento di Queenie

rimuove un incantesimo d’amore, Newt lo usa su Jacob per rivelare l’intervento di Queenie Papyrus Reparo: ripara una cartolina rotta

ripara una cartolina rotta Appare Vestigium: incantesimo di tracciamento, serve per rintracciare attività magiche, viene usato da Newt per trovare le creature e Tina a Parigi

incantesimo di tracciamento, serve per rintracciare attività magiche, viene usato da Newt per trovare le creature e Tina a Parigi Avenseguim: prende un oggetto di qualcuno e lo utilizza come metodo per seguirne gli spostamenti, Newt lo usa sulla piuma del cappello di Kama

prende un oggetto di qualcuno e lo utilizza come metodo per seguirne gli spostamenti, Newt lo usa sulla piuma del cappello di Kama Protego Diabolica: crea un cerchio di protezione che distrugge chiunque non abbia il permesso di entrarvi, lo usa Grindelwald alla fine del film (nello script viene definito “fuoco nero” ma nel film è azzurro)

crea un cerchio di protezione che distrugge chiunque non abbia il permesso di entrarvi, lo usa Grindelwald alla fine del film (nello script viene definito “fuoco nero” ma nel film è azzurro) Finite: controincantesimo per Protego Diabolica, lo usano Flamel e gli altri, è simile ad altri incantesimi visti altrove

Infine, i due grafici MinaLima hanno trascritto (e messo in vendita) la profezia di Tycho Dodonus che declama Yusuf Kama al cimitero:

“Quel figlio bandito,

la figlia disperata

tornano vendicatori

dall’acqua in gran volata” (versione italiana) “Son Cruelly Banished

Despair of the Daughter

Return, Great Avenger

With Wings from the Water” (versione originale)

Nel cast Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol, Dan Fogler, Johnny Depp e Jude Law. Credence, il cui destino non era chiaro alla fine del primo film, farà ritorno con il volto di Ezra Miller. Kevin Guthrie tornerà a vestire i panni di Abernathy, il capo di Tina al MACUSA, mentre Carmen Ejogo sarà il capo del MACUSA Seraphina Picquery.

Tra le nuove reclute: Zoë Kravitz nei panni Leta Lestrange dopo una comparsa nel primo film, Callum Turner in quelli di Theseus Scamander e Claudia Kim nei panni di una circense. Accanto a loro troviamo William Nadylam: sarà un mago di nome Yusuf Kama; Ingvar Sigurdsson sarà il cacciatore di taglie Grimmson; Ólafur Darri Ólafsson sarà Skender, proprietario del circo. David Sakurai sarà uno dei seguaci di Grindelwald e infine Brontis Jodorowsky sarà Nicholas Flamel, il creatore della Pietra Filosofale.

La sceneggiatura, ancora una volta scritta da J.K. Rowling, è ambientata nel 1927, alcuni mesi dopo che Newt ha collaborato allo smascheramento e alla cattura del celebre mago oscuro Gellert Grindelwald. Tuttavia, come da lui promesso, Grindewald è riuscito a evadere e ha iniziato a radunare seguaci uniti alla sua causa: il dominio dei maghi su tutti gli esseri non magici. L’unico capace di fermarlo è il mago che una volta chiamava amico: Albus Silente. Ma Silente avrà bisogno dell’aiuto del mago che aveva già ostacolato Grindelwald in passato, il suo ex-studente Newt Scamander. L’avventura ricongiungerà New con Tina, Queenie e Jacob, ma la missione metterà alla prova le loro lealtà costringendoli ad affrontare nuovi pericoli in un mondo magico sempre più diviso e pericoloso.

L’azione si concentrerà brevemente a New York, e poi a Londra e a Parigi: ci saranno anche alcuni richiami alle storie di Harry Potter che i fan dei libri e dei film adoreranno.

David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves e Lionel Wigram figurano come produttori mentre Tim Lewis, Neil Blair, Rick Senat e Danny Cohen come produttori esecutivi.

Nel cast tecnico il premio Oscar direttore della fotografica Philippe Rousselot; il tre volte premio Oscar scenografo Stuart Craig, il tre volte premio BAFTA montatore Mark Day, la quattro volte premio Oscar costumista Colleen Atwood, il premio Oscar supervisore degli effetti visivi Tim Burke e il candidato al premio Oscar supervisore degli effetti visivi Christian Manz.

Il film è uscito il 15 novembre 2018.

Fonte: Hypable