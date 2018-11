tempo di lettura 1'

La Universal Pictures ha stretto un accordo con diritto di prelazione cone la divisione cinematografica della sua etichetta, la Wondaland Pictures.

La compagnia della cantante / cantautrice/ attrice nominata al Grammy lavorerà d’ora in avanti in sinergia con la Universal per sviluppare contenuti di vario genere che gettino nuova luce su voci e punti di vista poco rappresentati al cinema. “È in corso un’entusiasmante rivoluzione artistica nella nostra industria, e Janelle e il suo talentuoso team a Wondaland sono in prima linea,” ha affermato Donna Langley. “Riescono a guardare avanti, hanno un approccio inclusivo, sono perfetti per il nostro studio”.

Intanto sono numerosi gli impegni cinematografici di Janelle Monae: comparirà in Harriet, biopic di Harriet Tubman della Universal, in Benvenuti a Marwen sempre della Universal, nel remake live-action di Lilli e il Vagabondo e nel film animato sulle UglyDolls. In passato è comparsa in film come Il Diritto di Contare e Moonlight.

Fonte: Variety