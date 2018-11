tempo di lettura 1'

Annunciato dopo il successo al box-office registrato da Suicide Squad nel 2016, lo spin-offinizia finalmente a concretizzarsi.

Oggi, grazie alle dichiarazioni di una delle protagoniste del film, scopriamo quando inizieranno le riprese del film di Cathy Yan. Parlando con Bionic Buzz (via Comic Book), Mary Elizabeth Winstead ha infatti svelato qualche dettaglio:

È una sorta di spin-off di Suicide Squad. Segue Harley Quinn, il personaggio interpretato da Margot Robbie, e la gang di ragazze che lei riesce a mettere insieme. Io interpreto Huntress/Cacciatrice, poi ci sono Black Canary, interpretata da Jurnee Smollett-Bell, e Rosie Perez ed Ewan McGregor. È un cast davvero simpatico. Non abbiamo ancora iniziato le riprese, inizieremo a gennaio e non vedo l’ora.

Nel film le protagoniste affronteranno Maschera Nera, che sarà il villain, interpretato da Ewan McGregor. Nel cast, lo ricordiamo, ci saranno Margot Robbie come Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead come Huntress/Cacciatrice, Jurnee Smollett–Bell come Black Canary e Rosie Perez come Renee Montoya. Dovrebbe comparire anche Cassandra Cain.

Alla regia Cathy Yan, prima regista asio-americana a dirigere un cinecomic, che ha confermato che il film sarà vietato ai minori.