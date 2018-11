tempo di lettura 2'

Mancano circa tre mesi alla prossima edizione degli Oscar, e le major hanno già iniziato le varie campagne “For your Consideration” per spingere i loro film ad essere “considerati” nelle numerose categorie della premiazione.

La 20th Century Fox ha reso note proprio in queste ore le categorie in cui vorrebbero che Deadpool 2 venga preso in considerazione dall’Academy. Tra le tante anche quella per Miglior Film.

Ecco la lista:

Best Picture (Simon Kinberg, Ryan Reynolds, Lauren Shuler Donner)

Best Director (David Letich)

Best Original Screenplay (Rhett Reese, Paul Wernick, Ryan Reynolds)

Best Actor (Ryan Reynolds)

Best Supporting Actor (Josh Brolin, Julian Dennison, T.J. Miller, Karan Soni, Jack Kesy)

Best Supporting Actress (Morena Baccarin, Zazie Beetz, Leslie Uggams, Brianna Hildebrand)

Best Production Design (David Scheunemann, Sandy Walker)

Best Cinematography (Jonathan Sela)

Best Costume Design (Kurt Swanson, Bart Mueller)

Best Film Editing (Elisabet Ronaldsdottir, Dirk Westervelt, Craig Alpert)

Best Makeup And Hairstyling (Bill Corso, Monic Huppert)

Best Original Score (Tyler Bates)

Best Sound Editing (Mark Stoeckinger)

Best Sound Mixing (Mark Noda, Paul Massey, Martyn Zub)

Best Visual Effects (Dan Glass, Mike Vezina, Michael Brazelton, Stephane Naze)

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Tratto dal fumetto sul più irriverente anti-eroe dell’universo Marvel, DEADPOOL racconta la storia del mercenario Wade Wilson, ex agente operativo delle Special Forces, che, dopo essere stato sottoposto a un terribile esperimento, acquisisce l’eccezionale potere del Fattore Rigenerante e abbraccia una nuova identità.

Questa la sinossi:

Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi letale, lo sfigurato chef di una caffetteria (Wade Wilson) cerca a tutti i costi di diventare il barista più hot di Mayberry tentando, allo stesso tempo, di fare i conti con la perdita del senso del gusto. Mentre cercherà di riacquistare il gusto per la vita, oltre a un flusso canalizzatore, Wade dovrà combattere contro dei ninja, la Yakuza, dei cani sessualmente aggressivi, nel suo viaggio intorno al mondo che lo porterà alla scoperta del valore della famiglia, dell’amicizia e del sapore, trovando un nuovo gusto per l’avventura e guadagnandosi anche la tanto desiderata tazza con la scritta Miglior Amante del Mondo.

Nel cast di Deadpool 2 troviamo Ryan Reynolds, di ritorno nei panni di Deadpool, Zazie Beetz (Domino) e Josh Brolin (Cable), insieme a Jack Kesy, Shioli Kutsuna, Julian Dennison, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Brianna Hildebrand e Stefan Kapicic.

FONTE: CB