tempo di lettura 1'

Connie Britton (Nashville, American Horror Story) interpreterà la moglie di Roger Ailes nella pellicola, diretta da Jay Roach e prodotta dalla Annapurna, che racconterà la caduta dell’ex chairman e CEO di Fox News, Roger Ailes appunto (scomparso il 18 maggio del 2017 all’età di 77 anni).

La pellicola racconta la vicenda del gruppo di donne che qualche tempo fa decisero di reagire alla cultura maschilista che permeava il network d’informazione americano Fox News, riuscendo a far dimettere il potentissimo CEO Roger Ailes nel 2016 dopo che la conduttrice Gretchen Carlson fece partire uno scandalo denunciando di essere stata molestata da Ailes. Margot Robbie sarà una produttrice associata (personaggio di finzione), la Kidman sarà la Carlson, mentre la Theron sarà Megyn Kelly (che per prima rivelò di aver subito abusi). Il ruolo di Lithgow è quindi chiave, perché il film sarà incentrato proprio sulla caduta di un gigante come Ailes, morto nel 2017 a 77 anni travolto da un’ondata di denunce di molestie, anche se la storia verrà raccontata dal punto di vista delle donne (contrariamente alla miniserie di Showtime tratta dal libro “The Loudest Voice in the Room”, con Russell Crowe, incentrata più sull’ascesa e la caduta di Ailes).

A scrivere la sceneggiatura Charles Randolph (La Grande Scommessa), alla produzione vi saranno A.J. Dix, Megan Ellison, Beth Kono, Margaret Riley, la Theron, Roach e Randolph.