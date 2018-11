Some adapted Superhero movies I dig (feel free to add!):

The Raimi Spider-man 1,2

Blade

Donner's Superman and Lester/Donner Superman II

Batman Returns

The Dark Knight

Black Panther

Unbreakable

X2

Guardians of the Galaxy

Favreau's Iron Man

Logan

Wonder Woman

— Guillermo del Toro (@RealGDT) November 18, 2018