tempo di lettura 1'

Sembra proprio che David Chase e la New Line abbiano trovato la prima star del film sui “Soprano”.

Stando a quanto riportato da Variety, Alessandro Nivola è in trattative per recitare nei panni Dickey Moltisanti in The Many Saints of Newark, il prequel della celebre serie HBO che è stato scritto da Chase e Lawrence Konner.

In attesa di notizie ufficiali ricordiamo che alla regia troveremo Alan Taylor.

Prodotto da Davide Chase per la New Line Cinema, il film sarà ambientato durante le sommosse di Newark degli anni sessanta, nelle quali le comunità afroamericana e italoamericana si scontravano spesso con esiti letali. Il film includerà la versione giovane di alcuni dei personaggi della serie (tra cui probabilmente i genitori di Tony Soprano, interpretati da Joseph Siravo e Nancy Marchand, e lo zio Junior).

