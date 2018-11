tempo di lettura 3'

La Universal ha deciso di aprire il Black Friday del 2018 di Amazon con due gradi edizioni home video dedicate a due ugualmente grandi pellicole. La prima è l’edizione da collezione steelbook Blu-ray di qua potete vedere il nostro unboxing ) e la seconda è la collector’s edition di, cult dei fratelli Coen

Ecco il comunicato ufficiale con tutte le informazioni sui due prodotti:

DUE PROMOZIONI SPECIALI AMAZON PER IL BLACK FRIDAY DI UNIVERSAL PICTURES HOME ENTERTAINMENT ITALIA

RITORNO AL FUTURO – COLLECTOR’S SET

IL GRANDE LEBOWSKI – COLLECTOR’S SET

DISPONIBILI SOLO SU AMAZON CON UNA PROMO SPECIALE DEL 30% LE NUOVE IMPERDIBILI EDIZIONI DA COLLEZIONE DI RITORNO AL FUTURO E IL GRANDE LEBOWSKI

MARTY, DOC E IL DRUGO VI ASPETTANO CON DEI BOXSET PER VERI COLLEZIONISTI, RICCHI DI CONTENUTI SPECIALI E NUOVE EMOZIONI

Universal Pictures Home Entertainment Italia ha preparato un Black Friday veramente imperdibile per fan e collezionisti. Per inaugurare al meglio questo venerdì nero, infatti, saranno disponibili le Collector’s edition di Ritorno al futuro e Il grande Lebowski, ricche di nuovi contenuti speciali e incredibili gadget, con un incredibile promo speciale del 30% su entrambi i prodotti ad edizione limitata.

Ritorno al futuro – Collector’s edition rappresenta il ritorno della trilogia di una delle saghe cult più amate di sempre; Marty e Doc sono pronti a tornare nelle vostre case per farvi salire a bordo della mitica DeLorean e portarvi a spasso nel tempo. Firmata da Steven Spielberg, Robert Zemeckis e Bob Gale, questa imperdibile raccolta contiene tutti e 3 i film della saga in formato Blu-RayTM e un bonus disc contenente oltre otto ore di contenuti speciali. Per continuare a stupire, la confezione contiene al suo interno la targa in metallo della mitica DeLorean, 2 poster del film, cartoline e stampe da collezione e l’irrinunciabile almanacco sportivo di Doc!

Il grande Lebowski – Collector’s edition arriva nell’anno del suo 20° anniversario con un’edizione limitata per farci gustare questo classico intramontabile come se fosse la prima volta. Proprio per la prima volta, infatti, potrete gustarvi il capolavoro dei fratelli Coen nell’imperdibile formato 4K Ultra HD. La Collector’s Edition contiene due dischi contenente il film in versione 4K Ultra HD e in versione e Blu-RayTM arricchiti da numerosi contenuti speciali e gadget dedicati assolutamente irrinunciabili. All’interno della confezione: la speciale borsa porta-palla da bowling del film, il porta-penne a forma di palla da bowling del Drugo, l’esclusiva custodia del film a forma di mini-cardigan del Drugo ed il panno di stoffa che riproduce il famoso tappeto del Drugo.

CONTENUTI BONUS – RITORNO AL FUTURO:

Doc Brown salva il mondo – Christopher Lloyd torna nei panni di Emmett Brown per un cortometraggio originale

Fuori dal tempo – Il restauro della DeLorean – Un documentario inedito sul restauro della mitica automobile.

Ritornando su Ritorno al futuro – Retrospettiva sull’impatto della trilogia sull’immaginario collettivo.

La serie animata di Back To The Future – 2 episodi a cartoni animati con la partecipazione di Christopher Lloyd.

Trailer de Lo Squalo e pubblicità dell’Hoverboard

Racconti dal futuro – Documentario in 6 parti

La fisica di Ritorno al futuro con il dott. Michio Kaku

Scene eliminate

Dietro le quinte

Commenti al film

E molto altro!

CONTENUTI BONUS – IL GRANDE LEBOWSKI:

La vita del Drugo

Un’introduzione speciale

Il Drugo sa aspettare – Il grande Lebowski 20 anni dopo

La Lebowski Fest – Storia di un uomo di successo

Sogni di tappeti volanti e birilli – La sequenza del sogno del Drugo

E molto altro!

INFORMAZIONI TECNICHE – RITORNO AL FUTURO

Genere: Avventura Dischi: 3 Durata: 116, 108 e 118 minuti ca. Video: 1080i/p High-Definition Widescreen 2.39:1 Audio: Inglese DTS-HD Master Audio 5.1; Italiano, Francese, Spagnolo DTS Digital Surround 5.1 Sottotitoli: Italiano, Inglese N/U, Francese, Spagnolo, Olandese, Greco, Rumeno Contenuti Speciali: • Doc Brown salva il mondo • Fuori dal tempo – Il restauro della DeLorean • Ritornando su Ritorno al futuro • La serie animata di Back To The Future • Trailer de Lo Squalo e pubblicità dell’Hoverboard • Racconti dal futuro • La fisica di Ritorno al futuro con il dott. Michio Kaku • Scene eliminate • Dietro le quinte • Commenti al film • E molto altro!

INFORMAZIONI TECNICHE – IL GRANDE LEBOWSKI