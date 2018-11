tempo di lettura 2'

InGal Gadot presta la voce a Shank, una sorta di sorella maggiore della piccola Vanellope. Ma come è stata coinvolta l’attrice nel progetto Disney?

In una recente intervista i registi del lungometraggio Rich Moore e Phil Johnston hanno parlato proprio di questo:

Siamo volati a Londra diverse volte. Iniziò a venir fuori questa idea tipo “Bene, Shank dovrebbe essere una fantastica sorella maggiore di Vanellope”, ma chi la potrebbe interpretare? Indubbiamente la persona più cool del mondo, e ci siamo detti “Beh, Gal Gadot”. Qualcuno che era con noi avrà pensato tipo, “Buona fortuna con questa faccenda!”. Eravamo delusi, proveremo, non fa male provare. Così le abbiamo scritto una lettera, le abbiamo parlato della storia, inviato la sceneggiatura e parlato del tutto anche al telefono, poi molto rapidamente ha deciso, “Ok, mi piace! C’è una canzone e posso cantare, quindi sono dentro”.

Nel film Disney Ralph Spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2 il pubblico lascerà la sala giochi di Litwak per avventurarsi nel grande, inesplorato ed elettrizzante mondo di Internet, che potrebbe anche non resistere al tocco non proprio leggero di Ralph. Insieme alla sua compagna di avventure Vanellope von Schweetz, Ralph dovrà rischiare tutto viaggiando per il World Wide Web alla ricerca di un pezzo di ricambio necessario a salvare “Sugar Rush”, il videogioco di Vanellope. Finiti in una situazione fuori dalla loro portata, Ralph e Vanellope dovranno fare affidamento sui cittadini di Internet che li aiuteranno a navigare in rete nella giusta direzione.

Diretto da Rich Moore e Phil Johnson e prodotto da Clark Spencer, il film è ambientato sei anni dopo i fatti del primo (proprio come la distanza tra il primo e il secondo film); quando un router wi-fi viene collegato alla sala giochi dove vivono i personaggi, Ralph e Vanellope intraprendono una nuova avventura.

I due lasciano infatti la sala giochi di Litwak avventurandosi nel misterioso ed eccitante mondo di internet. Dovranno rischiare tutto ciò che hanno viaggiando nel world wide web in cerca di un pezzo di ricambio per riparare il videogioco di Vanellope, Sugar Rush. Si affideranno ai cittadini di internet per navigare, e incontreranno un’imprenditrice del web chiamata Yesss (Taraji P. Henson), algoritmo a capo del sito BuzzzTube.

Ralph Spacca Internet uscirà il 21 novembre negli USA, il 1° gennaio 2019 in Italia.

FONTE: CB