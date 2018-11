tempo di lettura 1'

Continua la corsa dial box-office italiano.

Il film di David Yates ieri ha raccolto 409mila euro, ottenendo ancora una volta la miglior media per sala e superando quota otto milioni di euro (8.3 milioni per la precisione). Al secondo posto la prima nuova uscita della settimana: Robin Hood – L’Origine della Leggenda incassa 116mila euro, portandosi a 186mila euro in due giorni. Terza posizione per Troppa Grazia, che incassa 53mila euro e sale a 82mila euro in due giorni. Segue Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni, che incassa 49mila euro e sale a 8.4 milioni di euro, mentre Widows al quinto posto incassa 46mila euro e sale a 779mila euro complessivi.

Le altre nuove uscite: Morto tra una Settimana… o ti Ridiamo i Soldi incassa 35mila euro, salendo a 53mila euro in due giorni; Conta su di Me all’ottavo posto incassa 27mila euro salendo a 42mila euro in due giorni; A Private War al decimo posto incassa 26mila euro e sale a 43mila euro.