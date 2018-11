tempo di lettura 1'

Come previsto,stanno sbaragliando la concorrenza nel weekend lungo del Ringraziamento negli USA.

Venerdì il film d’animazione ha incassato 21.7 milioni di dollari, per un totale di 50.5 milioni di dollari in tre giorni. Le proiezioni attualmente parlano di un incasso in cinque giorni di 80/85 milioni di dollari, il secondo miglior risultato di sempre per il Ringraziamento dopo il 93.6 milioni di Frozen.

Sono invece 14.1 i milioni raccolti da Creed II venerdì, per un totale di 34 milioni in tre giorni e una proiezione di circa 55 milioni di dollari, ben sopra le aspettative iniziali.

Meno convincente l’altra nuova uscita, Robin Hood, con 3.4 milioni di dollari venerdì e un totale previsto di una quindicina di milioni in cinque giorni. In limitata, Green Book incassa 2 milioni venerdì per un weekend previsto di 7 milioni.

È quasi pareggio, venerdì, per Animali Fantastici: i Crimini di Grindelwald (11.8 milioni, 99.2 milioni in otto giorni) e Il Grinch (11.5 milioni, 161 milioni in due settimane).