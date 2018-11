Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Nel titolo di questa infausta notizia abbiamo, necessariamente, dovuto lavorare di sintesi.

Ma racchiudere la carriera di Bernardo Bertolucci in due “soli” titoli sarebbe riduttivo.

La notizia della scomparsa del maestro è avvenuta poco fa. Il regista Premio Oscar nel 1988 per L’Ultimo Imperatore si è spento all’età di 77 anni.

Come abbiamo scritto nella nostra intervista esclusiva realizzata qualche mese fa:

Uno che sia beniamino di qualsiasi festival, autore tra i più intellettuali che abbiamo mai avuto, che abbia lavorato praticamente sempre a livello internazionale, che abbia vinto 9 Oscar con un solo film (L’Ultimo Imperatore), abbia realizzato il film italiano (senza considerare le co-produzioni) più visto di sempre in sala, cioè Ultimo Tango a Parigi, che abbia portato in Europa le maggiori star hollywoodiane da Marlon Brando a Robert De Niro per fare film europei. Uno, infine, che da presidente di giuria si è permesso un gesto senza precedenti come premiare con il Leone d’Oro un documentario, Sacro Gra di Gianfranco Rosi.

Qualsiasi cosa faccia Bertolucci non somiglia a nessun altro. Qualsiasi cosa faccia la fa come un autore, cioè con una sua personalità molto ben distinguibile e che emerge con commovente unicità nel documentario che gli hanno dedicato Luca Guadagnino e Walter Fasano, Bertolucci On Bertolucci (ancora inedito), fatto solo di sue interviste dalla giovane età fino alla promozione di Io e Te, raccolte per temi.