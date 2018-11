Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Potrei dirlo in maniera diplomatica, ma si fotta. Si è parlato di una categoria dedicata ai film popolari. Sono molto felice che non lo facciano, perché penso che sia un passo indietro… non mi interessa, toglietemi la tessera dell’Academy. Secondo me siamo arrivati a un punto nel quale abbiamo perso di vista ciò che dobbiamo fare prima di tutto – spero di non offendere nessuno – e cioè intrattenere ed emozionare la gente. Una parte di me ritiene che anche i grandi film popolari, i kolossal ad alto budget, possano farlo.

[…] C’era un’epoca in cui bisognava fare film giganteschi per ottenere la nomination come miglior film. Un tempo dovevi fare pellicole all’avanguardia. Una volta gli Oscar li vincevano i film di successo apprezzati dalla critica e dal pubblico. Penso che ora si stia andando nella direzione opposta. Hanno iniziato a pensare “Abbiamo dato l’Oscar a quel film che ha incassato due miliardi di dollari e non a questi altri film?”

[…] Sarebbe bello se l’Academy organizzasse delle proiezioni precedute da una discussione su cos’è il Miglior Film. Come lo definiamo? Seriamente, qual è la loro misione? Penso che abbiamo appena visto il pendolo cambiare corsa. Alcuni film lo faranno. E anche un cambiamento nel pubblico.