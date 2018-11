tempo di lettura 1'

Continua la divertente “faida social” fra, impegnati ormai da anni in una infinita gag che si articola fra i film di Deadpool, i profili social ufficiali delle due star ospitati dalle varie piattaforme, le frequenti ospitate nei talk show e le… interviste a “sorpresa” ai junket ( come ad esempio accaduto durante la promozione di Eddie the Eagle ).

Nelle ore scorse, un nuovo video approdato online accusa Reynolds di essere solo ed esclusivamente in grado di cavalcare l’onda del successo di Jackman, il vero artefice della svolta nella carriera dell’attore canadese. È lui che ha avuto l’intuizione di ingaggiarlo in quella che, ad oggi, viene ritenuta la migliore rappresentazione cinematografica del Mercenario Chiacchierone, ovvero quella vista in X-Men Le Origini – Wolverine.

Il divertente filmato è stato diffuso dal profilo Twitter di Hugh Jackman per promuovere l’uscita di Once Upon a Deadpool, la versione per famiglie di Deadpool 2 in arrivo nei cinema americani a dicembre. Per ogni biglietto cinematografico venduto verrà donato 1 dollaro all’associazione F-ck Cancer, rinominata per l’occasione Fudge Cancer (un nome “PG-13”, se vogliamo).

Ecco il filmato: