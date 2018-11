Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

I conduttori della versione australiana del, il celeberrimo programma della mattina della NBC, hanno informato il pubblico che, questo giovedì,, la popolare star australiana a lungo legata alla parte di Wolverine, effettuerà un importante annuncio.

Non sono stati diffusi i dettagli della cosa anche se, stando a questo “teaser”, varrà la pena attendere.

Trovate il video, diffuso dal profilo Twitter dello stesso Jackman, direttamente in calce alla pagina.

Di cosa potrebbe trattarsi secondo voi? Scrivete le vostre teorie nei commenti.

See you this Thursday on @TheTodayShow for an exclusive announcement!! pic.twitter.com/pGJQxtTHZi

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) 26 novembre 2018