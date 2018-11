tempo di lettura 2'

Empire ha dedicato la sua nuova copertina a, nuovo film diretto dain uscita a febbraio 2019.

Oltre alla cover sono trapelate in rete anche alcune nuove immagini del lungometraggio in cui possiamo vedere anche i protagonisti del film, come Rosa Salazar (Alita), Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Ed Skrein e Jackie Earle Haley.

Il film è l’adattamento cinematografico della graphic novel giapponese in 9 parti intitolata Battle Angel Alita e ambientata in un mondo post-apocalittico popolato da uomini, macchine e cyborg. Lo scienziato Dr. Ido recupera una cyborg, Alita, da una discarica del 26esimo secolo. Divenutone un surrogato di padre, Ido scopre che Alita è una sorta di Angelo della Morte che potrebbe rompere il cerchio di morte e distruzione nel quale ruota il mondo post-apocalittico, devastato 300 anni prima da una terribile guerra mondiale.

Alita: Angelo della Battaglia uscirà il 14 febbraio 2019 in Italia.

FONTE: CBM