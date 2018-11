tempo di lettura 5'

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa relativo all’uscita home video italiana di, il nuovo cinecomic targato Marvel Studios.

MARVEL STUDIOS

“ANT-MAN AND THE WASP”

DISPONIBILE DAL 28 NOVEMBRE IN BLU-RAY E DVD E SULLE PIATTAFORME DIGITALI

Gli esclusivi contenuti extra includono il making of del film, i commenti del cast, scene inedite e molto altro!

Gli appassionati di cinema sono ancora elettrizzati per Ant-Man and The Wasp, sequel di Ant-Man (2005) e ventesimo film consecutivo dell’Universo Cinematografico Marvel a debuttare in vetta ai box office americani nel primo week-end di uscita nelle sale rimanendo in top 10 per sei settimane di fila nell’estate 2018. Da mercoledì 28 novembre i fan potranno rivivere le avventure dei Supereroi in miniatura sulle piattaforme digitali iTunes, Google Play Store, Chili, Timvision e Rakuten TV e, disponibili nei migliori punti vendita del retail, in Blu-ray e DVD.

I contenuti extra approfondiscono la conoscenza dei celeberrimi supereroi Marvel Comics e degli attori che li hanno interpretati in Ant-Man and The Wasp, Paul Rudd e Evengeline Lilly. Le featurette su Paul Rudd che torna a vestire i panni di Scott Lang, ladro dal cuore tenero ancora una volta destinato a diventare l’irresistibile supereroe del film, rivelano il lato divertente dell’attore anche durante le riprese coi colleghi di set. Non potevano mancare clip su Evangeline Lilly, la co-protagonista Wasp, che è il primo personaggio femminile a comparire nel titolo di un film Marvel. Inoltre, davvero imperdibili gli approfondimenti sulle icone del cinema Michael Douglas e Michelle Pfeiffer nel ruolo della super coppia Hank e Janet Van Dyne. Sempre grazie ai contenuti extra i fan scopriranno di più sulla realizzazione degli effetti speciali utilizzati per dar vita ai personaggi stravolgendone poi completamente le dimensioni, oltre ad avere la possibilità di gustarsi scene inedite o tagliate, bloopers e commenti del regista Peyton Reed.

In Ant-Man and The Wasp Scott Lang (Paul Rudd) è alle prese con le conseguenze delle proprie scelte come supereroe e come padre, dopo Captain America: Civil War. Mentre lotta per ritrovare un equilibrio tra la sua vita famigliare e le responsabilità di Ant-Man, viene chiamato da Hope van Dyne e il Dr. Hank Pym per intraprendere una nuova missione: salvare Janet van Dyne persa nel Regno Quantico. Scott deve quindi indossare di nuovo i panni di Ant-Man e imparare a combattere al fianco di Wasp, pur cercando di rispettare gli arresti domiciliari. Il tutto mentre si impegna a dare una mano all’amico Luis (Michael Peña), tenendosi pronto a combattere un nuovo nemico, Ghost (Hannah John-Kamen), e il suo alleato Bill Foster (Laurence Fishburne).

In Ant-Man and The Wasp tornano il regista Peyton Reed e le star Paul Rudd (Captain America: Civili War, Molto Incinta) e Evangeline Lilly (The Hobbit: La Battaglia delle Cinque Armate, Lost), Michael Peña (The Martian, Fury), Walton Goggins (Vice Principals, Six), Bobby Cannavale (Vynil, Chef), Judy Greer (The War – Il Pianeta delle Scimmie, Wilson), Tip “T.I.” Harris (Sleepless – Il Giustiziere, Duri Si Diventa), David Dastmalchian (Twin Peaks, The Belko Experiment), Hannah John-Kamen (Black Mirror, Ready Player One), Abby Ryder Fortson (Togetherness, Transparent), Randall Park (Veep, Fresh Off The Boat), la candidata all’Oscar® Michelle Pfeiffer (Due Sconosciuti, un Destino), il candidato all’Oscar Laurence Fishburne (What’s Love Got to Do with It) e il premio Oscar Michael Douglas (Wall Street).

Kevin Feige e Stephen Broussard hanno prodotto il film con Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Charles Newirth, mentre Stan Lee ne è stato produttore esecutivo. Chris McKenna e Erik Sommers, Paul Rudd e Andrew Barrer insieme a Gabriel Ferrari hanno invece firmato la sceneggiatura.

Il team creativo di Peyton Reed comprende il direttore della fotografia nominato all’Oscar Dante Spinotti (Insider – Dietro la Verità), lo scenografo Shepherd Frankel (Ant-Man, Bad Words), gli editor Dan Lebental (Ant-Man, Spider-Man: Homecoming) e Craig Wood (Guardiani della Galassia Vol.2, The Great Wall), la costume-designer Louise Frogley (Spider-Man: Homecoming, La Grande Tempesta), il VFX Supervisor due volte nominato all’Oscar Stephane Ceretti (Doctor Strange), e l’SFX Supervisor otto volte nominato all’Oscar Dan Sudick (Guardiani della Galassia Vol.2).

BONUS MATERIAL (può variare a seconda dei rivenditori):

Blu-ray & Digital:

Introduzione del regista Peyton Reed: Il talentuoso creatore di alcuni dei più divertenti e affascinanti film Marvel invita il pubblico ad addentrarsi ulteriormente nel mondo di Ant-Man and The Wasp.

Filmati sulla creazione del film:

Di nuovo nella tuta di Ant-Man: Scott Lang – Eroe e papà fuoriclasse, continua a divertire il pubblico scherzando con il resto del cast e la crew sul set durante le riprese.

Una tuta tutta per lei: The Wasp – L'allenatissima Hope Van Dyne è Wasp. Scopriremo qui come siano stati realizzati i suoi stunt e le scene d'azione più folli.

Supereroi subatomici: Hank & Janet – Janet, la moglie di Hank Pym, si era persa nel regno quantico. Grazie a questa featurette viene approfondito il legame tra i due personaggi e la storia degli straordinari attori che li interpretano.

Prospettiva Quantistica: Gli effetti speciali e i progetti di produzione di Ant-Man and The Wasp – Si esplorano i visual effects e le scenografie da un punto di vista completamente nuovo: tutti i micro-dettagli contano tanto quanto quelli “macro”.

Papere e scene tagliate: Gli spettatori vengono travolti dalle inedite battute dei personaggi non entrate a far parte del copione definitivo. Presenti anche scene tagliate con Stan Lee e Tim Heidecker.

Papere: Divertenti scene tagliate dal film.

Scene tagliate: Stan Lee prova una serie di battute one-line per la scena in cui la sua auto si restringe.

Scene tagliate con Tim Heidecker: Come andranno a finire le scapestrate osservazioni di balene del Capitano Daniel Goobler sulla nave Whale Boat?

Scene eliminate con il commento del regista Peyton Reed

Mondi su mondi: Mentre Janet porta Hank nel surreale scenario del regno quantico, i due incontrano una forma di vita intelligente.

Sonny segue le tracce: Sulle tracce di Hank Pym e del suo laboratorio, Sonny Burch e i suoi scagnozzi controllano i filmati della telecamera di sicurezza di una libreria del quartiere.

In esclusiva per le piattaforme digitali: