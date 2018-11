tempo di lettura 2'

Grazie a, autore del nuovo libro “Marvel’s Avengers: Infinity War: The Cosmic Quest, Volume 2: Aftermath” possiamo apprendere l’identità di altri due personaggi secondari dell’Universo Cinematografico della Marvel sopravvissuti allo SNAP! di Thanos avvenuto nel terzo atto del kolossal diretto da Anthony e Joe Russo.

Si tratta del Dr. Erik Selvig (Stellan Skarsgård) e Darcy Lewis (Kat Dennings) che, come potete verificare con la foto della quarta di copertina qua sotto, “sono determinati a trovare e a capire le cause della devastazione. Con un team di amici vecchi e nuovi, cominciano una missione di ricerca, con lo scopo di trovare dei collegamenti fra il loro stesso passato e le pietre che hanno spazzato via metà dell’umanità”.

Chissà se si parlerà della cosa anche nel quarto Avengers? Non ci resta che attendere.

TODAY’S THE DAY! The search for the truth begins in @Marvel’s #AvengersInfinityWar: Cosmic Quest Volume #2: AFTERMATH. Who are the Science Avengers?! Pick up a copy and find out. https://t.co/hpI06Z4jFG pic.twitter.com/eYStCiWuzZ — Brandon T. Snider (@BrandonTSnider) 27 novembre 2018

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

LEGGI ANCHE

Gli Avengers torneranno in due film che sono stati girati consecutivamente in circa 9 mesi nel corso del 2017. Il primo capitolo, Avengers: Infinity War, è uscito negli Usa il 27 aprile 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019.

I due film sono diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

I film sono stati girati interamente in IMAX con l’ausilio delle nuove macchine da presa targate ARRI – le stesse che i fratelli Russo hanno impiegato per le riprese di Captain America: Civil War, anche se solo per alcune sequenze.

Tra i componenti del cast d’eccezione citiamo Robert Downey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Cobie Smulders, Benedict Wong, Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Tom Hiddleston, Benicio Del Toro, Tom Vaughan-Lawlore e Josh Brolin.