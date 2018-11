tempo di lettura 1'

Secondo quanto riportato da Deadline (Tutti Vogliono Qualcosa, Prima di Domani) sarebbe entrata a far parte del cast del sequel di, film diretto da Ruben Fleischer.

Secondo il sito l’attrice vestirà i panni dell’interesse amoroso di Columbus, personaggio interpretato da Jesse Eisenberg.

Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone e Abigail Breslin torneranno nel cast. Ruben Fleischer, attualmente impegnato nella post-produzione di Venom, tornerà dietro alla macchina da presa.

Uscito nel 2009, Benvenuti a Zombieland seguiva le vicende di quattro sconosciuti che si incontravano nel bel mezzo di un’apocalisse zombie e che finivano per unire le forze per affrontare le avversità. Costato solo 24 milioni di dollari, ne incassò più di 100 in tutto il mondo (e altri 50 in home video).