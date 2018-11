tempo di lettura 2'

A meno di due mesi dall’uscita nei cinema americani, pro.boxoffice.com ha diffuso le sue previsioni d’incasso per, l’atteso sequel diin arrivo il 18 gennaio 2019.

Che la pellicola fosse destinata ad avere un buon riscontro di pubblico si era capito già dalla risposta ai trailer e dal successo di Split. Proprio quest’ultimo è stato preso a modello dal sito per elaborare una proiezione: il film debuttò a gennaio 2016 battendo nettamente le aspettative e raccogliendo 40 milioni di dollar, per un totale di 138.3 milioni di dollari a fine corsa.

Secondo il sito, Glass andrà ancora meglio, approfittando ancora una volta di un periodo decisamente scarico come gennaio (solitamente un momento di ‘stanca fisiologica’ dopo le corse natalizie) e montando sul ritorno di star come Bruce Willis e Samuel L. Jackson e dei protagonisti di Split. L’idea è che possa debuttare con un incasso nella forbice tra i 55 e gli 80 milioni (parte dipenderà anche dalla ricezione da parte della critica e dal relativo passaparola). Addirittura si ipotizza che possa arrivare a 180 milioni di dollari a fine corsa negli Stati Uniti: un risultato straordinario che riporterebbe il regista M. Night Shyamalan definitivamente in pista a Hollywood dopo una serie di insuccessi ad altissimo budget.

M. Night Shyamalan e Jason Blum hanno prodotto Glass – in arrivo il 17 gennaio 2019 – realizzato realizzato anche grazie a una collaborazione più unica che rara fra la Universal (produttrice di Split) e la Disney (che tramite la Buena Vista aveva prodotto Unbreakable).

Questa la nuova sinossi:

Glass porta avanti le vicende narrate in Unbreakable – Il Predestinato (2000) e Split (2016), entrambi scritti e diretti dallo stesso Shyamalan. In questo nuovo capitolo, il pubblico ritroverà Bruce Willis nei panni di David Dunn, questa volta all’inseguimento dell’identità sovrumana di Kevin Wendell Crumb, ovvero la Bestia, ancora una volta interpretato da James McAvoy, in un susseguirsi di incontri sempre più pericolosi. Samuel L. Jackson torna a vestire i panni di Elijah Price, noto anche con lo pseudonimo di “l’Uomo di Vetro”, che emergerà dall’ombra in possesso di segreti decisivi per entrambi gli uomini.

Glass è prodotto anche da Jason Blum di Blumhouse Production, che aveva prodotto anche i due film precedenti dello sceneggiatore e regista, e da Blinding Edge Pictures, oltre che da Ashwin Rajan e Marc Bienstock, mentre Steven Schneider è il produttore esecutivo.