tempo di lettura 2'

Sarà(Little Woods, con Tessa Thompson e Lily James) a dirigere quello che viene definito come “il sequel spirituale” di Candyman, pellicola del 1992 diretta da Bernard Rose, con Tony Todd nei panni del personaggio del titolo. Il film era tratto dal racconto The Forbidden, dello scrittore (ma anche regista e fumettista) Clive Barker e ha dato vita a due sequel, l’ultimo dei quali, Candyman – Il Giorno della Morte, uscito nel 1999.

Questa nuova versione, come noto già da svariate settimane, sarà prodotta da Jordan Peele (Scappa – Get Out) insieme alla MgM e alla Universal (che si occuperà della distribuzione). La produzione della pellicola dovrebbe partire in primavera, in vista di una release attualmente fissata al 12 giugno del 2020.

Questa la dichiarazione ufficiale di Jordan Peele:

La pellicola originale è una pietra miliare per quanto riguarda la presenza dei neri nel genere horror. Insieme alla Notte dei Morti Viventi, Candyman è stato una grandissima ispirazione per me in quanto filmmaker ed è davvero emozionante avere un nuovo talento come Nia alla guida di questo progetto. Ci sentiamo onorati al pensiero di dare vita a un nuovo capitolo del canone di Candyman e siamo impazienti di fornire al pubblico un nuovo punto di ingresso in questa leggenda ideata da Clive Barker.

Tempo fa,

Tony Todd, protagonista della pellicola originale, si era detto favorevole ad un possibile remake curato proprio da Peele:

Se Jordan lo vuole fare, che lo faccia. So che mi piacerebbe che lo facesse qualcuno con intelligenza, qualcuno che scavi nella componente razziale di Candyman e parli del perché lui esista.

