tempo di lettura 2'

È stata finalmente resa nota la data di uscita di, il film di Matteo Rovere.

Ambientato prima della fondazione di Roma (753 avanti Cristo), e parlato in proto-latino, il film è stato fotografato tutto con illuminazione naturale da Daniele Ciprì. “È un film d’avventura,” spiega Rovere a Screen, “nel quale tutte le scene d’azione sono girate con veri stunt. Usiamo pochissima CGI a favore di effetti speciali pratici, l’unica eccezione è la grande sequenza d’apertura”. Il realismo al centro di tutto, quindi, il che spiega la scelta del Latino pre-romano: “Trascinerà il pubblico dentro a qualcosa di reale e unico avvenuto secoli prima dell’Impero Romano. Voglio dimostrare che l’industria italiana è in grado di ottenere risultati di grande eccellenza rispetto agli standard internazionali in termini di trucco prostetico, stunt, effetti speciali, combattimenti e costumi. È stato tutto creato in Italia.”

La pellicola sarà nei cinema dal 31 gennaio come abbiamo appreso da quanto postato su Instagram dallo stesso Alessandro Borghi:



Scritto da Filippo Gravino, Francesca Manieri e dallo stesso Rovere, prodotto da Groenlandia, Rai Cinema e Roman Citizen Entertainment e coprodotto da Gapbusters, Il Primo Re uscirà quest’anno grazie a 01 Distribution.

Questa la sinossi:

Due fratelli, soli, nell’uno la forza dell’altro, in un mondo antico e ostile sfideranno il volere implacabile degli Dei. Dal loro sangue nascerà una città, Roma, il più grande impero che la Storia ricordi. Un legame fortissimo, destinato a diventare leggenda.

Nel cast Alessandro Borghi, Alessio Lapice, Fabrizio Rongione, Michael Schermi, Massimiliano Rossi, Ludovico Succio, Alessio Lapice, Tania Garribba, Vincenzo Crea, Vincenzo Pirrotta, Martinus Tocchi.

Nei cinema dal 31 gennaio!