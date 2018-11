tempo di lettura 1'

È morto all’età di 67 anni all’UCLA Santa Monica Hospital, produttore francese. L’uomo si è spento dopo una breve malattia.

Samuel Hadida e suo fratello Victor hanno posseduto per oltre trenta anni la Metropolitan FilmExport, casa di distribuzione francese con sede a Parigi che negli anni ha distribuito molti film americani.

Hadida era noto anche per le sue collaborazioni con il regista Tony Scott per Domino e Una Vita al Massimo. Durante la sua vita ha collaborato anche con la Constantin Film per la serie cinematografica di Resident Evil e Silent Hill.

Tra i suoi ultimi progetti come produttore esecutivo troviamo Come ti Ammazzo il Bodyguard, Papillon e Sin City – Una Donna per cui Uccidere.

FONTE: Variety