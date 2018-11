Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Nella giornata di ieri potreste aver visto in giro svariate notizie circa “l’imminente arrivo online” del trailer di Avengers 4.

Tutto nasceva dalle ipotesi – lanciate totalmente a caso da molti – secondo le quali i Russo lo avrebbero presentato a margine della proiezione speciale di Avengers: Infinity War + Q&A organizzata insieme a Collider.

Alquanto impensabile che il lancio di un trailer così atteso potesse avvenire come corollario di un evento organizzato da una testata come Collider: normalmente la Disney usa i suoi canali ufficiali ospitati sulle varie piattaforme nonché eventi televisivi di richiamo o morning show trasmessi dalle proprie emittenti tv.

Non a caso, i Russo si sono rifiutati di rispondere alle domande sull’arrivo del trailer del quarto Avengers e l’hanno fatto in una maniera decisamente… particolare!

Bocciando i quesiti con l’app di una tromba!

Here’s what the @Russo_Brothers had to say about #Avengers4! #InfinityWar #ColliderScreenings pic.twitter.com/tVFgu8uEKL

— Collider Video (@ColliderVideo) 29 novembre 2018