Non è ancora chiaro quando arriverà online il primo teaser trailer di, il nuovo cinecomic dei fratelli Russo in arrivo nella primavera del 2019.

Quello che è sicuro è che ieri notte non è stato pubblicato, nonostante alcuni abbiano deciso di dare credito a dei rumour scarsamente attendibili che su BadTaste abbiamo preferito ignorare.

Qualche giorno fa però, dopo l’arrivo del primo teaser di Il Re Leone, un utente Twitter ha domandato al co-presidente dei Marvel Studios, Louis d’Esposito, se l’ora di quello di Avengers 4 non fosse finalmente giunta.

Il produttore ha chiaramente specificato di sapere la data di release del promo, ma di non poterlo dire.

Are you trying to trick me into telling you when A4 teaser trailer will be released. I know the date and want to reveal it, but I can’t. Be patient

— Louis D’Esposito (@louisde2) 23 novembre 2018