Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

, regista di Mission: Impossible – Fallout, è da sempre stato molto attivo sui social, soprattutto su Twitter.

Di recente però il regista ha deciso di pulire il feed di quest’ultimo social e di abbandonarlo a causa della troppa negatività che vi ha trovato. Quando Collider gli ha chiesto se ha provato della preoccupazione nel ripulire il suo feed ha dichiarato:

No assolutamente no. Ogni tanto mi dico “Okay, voglio ripulire la lavagna e allontanarmi un po’”. Il motivo per cui sono approdato su Twitter la prima volta era per essere in grado di rispondere rapidamente alla disinformazione, rettificando cose che magari la stampa aveva sbagliato. Ciò che mi ha trattenuto lì è stata la possibilità di seguire un sacco di persone divertenti.