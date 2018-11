tempo di lettura 2'

Mentre l’acquisizione degli asset entertainment della 21st Century Fox da parte della Disney è ormai prossima alla chiusura, le due compagnie devono ora affrontare una causa da 1.75 miliardi di dollari intentata da un’azienda di resort e casinò di nome Genting Malaysia Berhad.

L’accusa alla Fox è di essersi tirata indietro nella realizzazione di un parco dei divertimenti intitolato Fox World a Kuala Lumpur, in Malaysia, incentrato su varie proprietà intellettuali della Fox, con attrazioni ispirate a Il Pianeta delle Scimmie e L’Era Glaciale. “Collegando il brand Fox a un parco a tema sul quale Fox non avrebbe più avuto il controllo per decenni avrebbe creato complicazioni che la Disney e la 21CF hanno preferito evitare,” recita l’accusa, “e quindi Disney e 21CF, pur essendo a conoscenza del memorandum dell’accordo, hanno impropriamente terminato tale accordo.” Secondo Genting la Fox avrebbe preteso l’apertura del parco entro 30 giorni, pena l’annullamento dell’accordo: una richiesta inaccettabile definita una pura “strategia” per liberarsi dei problemi collegati all’apertura di questo parco, in primis la vicinanza con Resorts World Genting, un casinò con cui la Disney non vuole avere nulla a che fare per via della sua vocazione famigliare.

Accuse rispedite al mittente da Disney e Fox su Deadline: “Questa causa non ha alcun senso. Come ha affermato la stessa Genting, l’azienda non ha mai rispettato le deadline nel corso degli anni, ben prima dell’accordo 21CF-Disney. L’accusa che Disney, invece che Fox, abbia deciso alla fine di annullare l’accordo è completamente inventata. Presenteremo le prove nelle sedi appropriate.”