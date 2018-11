tempo di lettura 1'

Gloria Katz, produttrice e sceneggiatrice, è morta domenica a Los Angeles. Aveva 76 anni e soffriva di cancro.

Nata nel 1942, Gloria Katz iniziò a collaborare con George Lucas assieme al marito William Huyck negli anni settanta. I tre lavorarono a diversi progetti, tra cui American Graffiti, che fece ottenere loro una nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura nel 1974.

In coppia con il marito, la Katz scrisse pellicole come Indiana Jones e il Tempio Maledetto di Steven Spielberg e Benvenuti a Radioland di Lucas, e film diretti da Huyck come In tre sul Lucky Lady, La Miglior Difesa è… la Fuga, Howard e il Destino del Mondo.

Fonte: Deadline