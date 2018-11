Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

, il sequel del classico di Robert Stevenson basato sui romanzi di P.L. Travers. e diretto da(Chicago, Into the Woods) sarà nei cinema americani (e italiani) qualche giorno prima di Natale.

C’è però chi, come John Krasinski, ha già avuto modo di vedere il film. Anche perché la protagonista della pellicola Disney, Emily Blunt, nella vita di tutti i giorni è sua moglie.

Durante la sua ospitata allo show di Ellen ha raccontato di aver piano senza controllo quando ha visto il film la prima volta tanto da avvisare della questione la sua famiglia prima di rivederlo nel week end del Ringraziamento:

Ho cercato di prepararli all’emotività di questa esperienza. La prima volta che l’ho visto, distribuivano delle scatole di fazzoletti all’ingresso della screening room e mi è venuto naturale dire “Oh che gentili, ma non ho il raffreddore”. Hanno fatto partire il film e poi, dopo appena 25 minuti, mi sono dovuto alzare per andare in fondo alla stanza con Emily che mi domandava “Che c’è? Non ti piace?”. Il fatto è che stavo piangendo a dirotto e ho finito i fazzoletti in appena venti minuti. E dovevo prenderne altri […] È, in tutta onestà, uno dei film più belli. E credo sia proprio quello di cui le persone hanno bisogno durante le feste. È gioia pura.