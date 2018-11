tempo di lettura 1'

Un paio di giorni fa, la notizia che ha tenuto maggiormente banco è stata quella relativa all’arrivo della sonda della Nasa, la, sul suolo di Marte.

Dopo l’atterraggio ha anche “pubblicato un selfie” un selfie diventato subito virale per le ovvie ragioni.

Se non l’avete visto, lo trovate qua sotto per comodità:

There’s a quiet beauty here. Looking forward to exploring my new home. #MarsLanding pic.twitter.com/mfClzsfJJr — NASAInSight (@NASAInSight) November 27, 2018

Ora, la modernità è quella che è e considerato l’immortale fascino che il Pianeta Rosso esercita un po’ su tutti noi, era abbastanza scontato prevedere che questo scatto storico si sarebbe trasformato in una “meme opportunity” epocale. E, difatti, così è stato. A seguire, grazie a 9Gag, potete trovare una selezione dei meme più divertenti e “cinematografici” (e non solo) approdati in rete: