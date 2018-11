tempo di lettura 2'

Negli scorsi giorni i fratelli Russo durante una proiezione diseguita da Q&A hanno parlato ampiamente del cinecomic e della sua lavorazione.

Un nuovo interessante dettaglio sul progetto è emerso qualche ora fa da un tweet scritto da Peter Sciretta di /Film. Pare infatti che i registi avessero girato una scena in cui dovevamo vedere Tony a casa sua con Pepper mentre seduto su una sedia osserva un po’ agitato il cellulare inviatogli da Steve Rogers alla fine di Captain America: Civil War.

Tale sequenza come sappiamo non è apparsa nel montaggio finale del film. Tony interagisce minimamente con il telefonino solamente in una scena con Bruce Banner al Sanctum Sanctorum di Doctor Strange.

They tried to plus the scene with Pepper and Tony, they shot a new scene in additional photography at the Starkhome with Tony sitting in a lawn chair fidgeting with Steve’s flip phone and Pepper comes home but it didn’t work out so they didn’t include it.

— Peter Sciretta (@slashfilm) 29 novembre 2018