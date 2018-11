tempo di lettura 1'

Invedremo il personaggio diinteragire con Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) e la Cacciatrice (Mary Elizabeth Winstead).

Tuttavia a Margot Robbie (AKA Harley) piacerebbe vedere il suo personaggio interagire con un’altro villain nell’universo DC cinematografico. Ovvero Poison Ivy.

Parlando con Pride Source l’attrice ha rivelato che conosce bene la storia (anche romantica) legata ai due personaggi:

Si, se leggi i fumetti sai che Harley e Poison Ivy hanno una relazione intima. In alcuni fumetti è rappresentata come un’amicizia, in altri si vede in realtà che sono coinvolte anche dal punto di vista sessuale come coppia. Ci sto provando – mi piacerebbe avere Poison Ivy in quell’universo, perché la relazione tra Harley e Poison Ivy è uno degli aspetti che preferisco dei fumetti, quindi sto cercando di portarlo anche sullo schermo.

Nel film le protagoniste affronteranno Maschera Nera, che sarà il villain, interpretato da Ewan McGregor. Nel cast, lo ricordiamo, ci saranno Margot Robbie come Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead come Huntress/Cacciatrice, Jurnee Smollett–Bell come Black Canary e Rosie Perez come Renee Montoya. Dovrebbe comparire anche Cassandra Cain.

Alla regia Cathy Yan, prima regista asio-americana a dirigere un cinecomic, che ha confermato che il film sarà vietato ai minori.

FONTE: SR