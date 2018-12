tempo di lettura 2'

Il conceptual artistha diffuso in rete dei concept art da lui creati per, cinecomic dei fratelli Russo uscito nelle sale ad aprile.

Negli artwork sono presenti le primissime versioni del volto di Thanos realizzate per il lungometraggio.

Potete vedere le opere qua sotto:

Here is where I started figuring out #Thanos‘ face. These are concept paintings I did in #Photoshop before translating the design into 3d and refining him. The early challenge was seeing how much of Josh Brolin’s likeness could drive the design. #InfinityWar pic.twitter.com/aC67viZtuJ

— Ryan Meinerding (@MeinerdingArt) 30 novembre 2018