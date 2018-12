tempo di lettura 1'

Inizia dicembre, l’ultimo mese dell’anno e uno dei più ricchi al box-office americano. Quest’anno il primo weekend sarà caratterizzato da film in tenitura: l’unica nuova uscita di rilievo infatti è, che venerdì ha debuttato al quinto posto con 2.5 milioni di dollari. In testa rimane, con 5.7 milioni di dollari e 99.2 milioni in dieci giorni, seguito da, con 4.9 milioni e un totale di 69.2 milioni in dieci giorni. Al terzo postoincassa 3.9 milioni di dollari, per un totale di 189 milioni in tre settimane, mentre al quarto postoincassa 3.1 milioni di dollari e sale a 126 milioni in due settimane.

La classifica di venerdì prosegue con Bohemian Rhapsody, che al sesto posto incassa 2.2 milioni e sale a 158 milioni complessivi, Instant Family, che incassa 2.1 milioni di dollari e sale a 40.8 milioni complessivi, Robin Hood, che incassa 1.3 milioni e sale a 18.3 milioni complessivi, e Widows, che al nono posto incassa 1.2 milioni di dollari e sale a 29.9 milioni complessivi. Chiude la top ten Green Book, con 1.1 milioni di dollari e un totale di 11.2 milioni complessivi.