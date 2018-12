Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 1'

Nell’ultimo numero di Empire è presente un’interessante dichiarazione di James Cameron a proposito di un progetto mai entrato in porto.

Il regista, ricordiamo, si è già immerso nelle profondità marine per il suo documentario Deepsea Challenge, ma pare che all’inizio dovesse anche dirigersi nello spazio.

Alla rivista il filmmaker ha infatti parlato di un progetto con Tom Cruise mai realizzato:

Parlai con Cruise della possibilità di girare un film sullo spazio nello spazio circa 15 anni fa. Avevo un contratto con la Russia nel 2000 per andare alla Stazione Spaziale Internazionale e girare un documentario in 3D lì. Gli dissi: “Cavolo, amico mio, dovremmo fare un film”. Proposi di trovare due posti sulla Soyuz, ma prima avremmo dovuto imparare ingegneria. Tom rispose: “Nessun problema, mi metterò a studiare”. Avevamo delle idee per la storia, ma era tutto in fase iniziale.