tempo di lettura 2'

In un nuovo articolo pubblicato da Deadline si fa un po’ il punto sullo sviluppo dei film DC.

Stando al giornale, ad esempio, alla luce del fatto che il film sulla Justice League Dark sia in fase di stallo, la Warner Bros. sarebbe intenzionata a mettere in lavorazione un film su Zatanna. Il cinecomic sulla maga supereroina creata da Gardner Fox e dal disegnatore Murphy Anderson si andrebbe così ad affiancare ai film di Supergirl e Batgirl attualmente in sviluppo, anche se per il momento si tratta di un progetto decisamente in fase embrionale.

Quanto alla controparte maschile, il sito precisa che i film di Superman e Flash “hanno perso slancio”. Se del sequel dell’Uomo d’Acciaio si è già parlato abbastanza negli ultimi mesi, del cinecomic con Ezra Miller si sa che le riprese non potranno partire prima del 2020.

L’attore per la seconda metà dell’anno prossimo sarà impegnato con le riprese del terzo Animali Fantastici, e Flash non sembra pronto a partire per inizio anno.

In una recente intervista, comunque, Miller aveva parlato del progetto in questi termini: